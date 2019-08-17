السبت, 17 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بماذا علقت الإمارات والبحرين على إنشاء قاعدة تركية جديدة في قطر

السبت 17 أغسطس 2019 02:22 م بتوقيت مسقط

بماذا علقت الإمارات والبحرين على إنشاء قاعدة تركية جديدة في قطر

عواصم - الوكالات

علقت الإمارات والبحرين، على تقارير إقامة تركيا قاعدة عسكرية جديدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق (رحل) قبل 100 عام".

وأضاف قرقاش: "عويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء.. اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته".

​بدوره، علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عبر حسابه على "تويتر" وقال: "مقال في جريدة "حرية" التركية . يشير إلى افتتاح قاعدة طارق بن زياد التركية في الدوحة . ويذكر "البحر من ورائكم و العدو من أمامكم " ويلمح إلى إن الخطر والعدو هو المملكة العربية السعودية! . لم يبقى قناع لم يسقط، وواضح أن قطر ليست منا".

​وكشف تقرير نشرته صحيفة "حرييت" التركية، مؤخرا، أن أنقرة ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في الخريف في قطر، مشيرة إلى أن أعداد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد ستزداد في المستقبل القريب.

وقالت الكاتبة والمذيعة المشهورة، هاندي فيرات، في تقرير من عين المكان، إن "الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية ودرجة حرارة تصل إلى 47 مئوية، وأعدادهم سوف تزيد في المستقبل القريب".

وذكر التقرير أن "نشر الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية المذكورة جرى في أكتوبر 2015، وذلك بهدف محاولة المساهمة في السلام الإقليمي في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2019

بماذا علقت إيران على بيان قمة مكة الطارئة

المزيد

13 يونيو 2019

بماذا علقت إيران على حادث ناقلتي النفط

المزيد

09 يوليو 2017

ألمانيا تبدأ سحب قواتها من قاعدة جوية تركية

المزيد

30 يوليو 2016

مقتل 35 كرديا حاولوا اقتحام قاعدة تركية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور .. استمرار جهود البحث عن غريق بحر الأشخرة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بجبل طارق .. وطهران تعلق

دولي - أخبار

بلاغ عن غرق شخص في البحر بالأشخرة

المحليات - أخبار

آخر تطورات الإعصار كوروسا في اليابان .. وسفارة السلطنة في طوكيو تحذر

المحليات - أخبار

بعثة الحج العسكرية تصل أرض الوطن اليوم.. والمشاركون: أدينا المناسك بسهولة ويُسر

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة