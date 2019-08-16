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حادثة إطلاق نار جديدة في أمريكا

الجمعة 16 أغسطس 2019 03:01 م بتوقيت مسقط

حادثة إطلاق نار جديدة في أمريكا

 

ألاباما - الوكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة في إطلاق نار في الولايات المتحدة بالقرب من الحرم الجامعي لجامعة ألاباما، حسبما ذكرت صحيفة "مونتغمري أدفرتايزر."

وقال الرقيب جاريت ويليامز إن إطلاق النار وقع يوم الخميس، ووصلت شرطة مقاطعة مونتغمري إلى الموقع.

وتوفي شخص على الفور، ونقل أربعة آخرون إلى المستشفى، وتوفي أحد الضحايا متأثرا بجراحه، وفقا للصحيفة. وقد بدأ التحقيق في الحادث، كما ذكر الرقيب ويليامز.

وقال رئيس جامعة كوينتون روس إن إطلاق النار لم يحدث في الحرم الجامعي، ولكن في أحد المباني القريبة. وأضاف أن "مسؤولي الجامعة يواصلون العمل مع شرطة مونتغمري لمعرفة تفاصيل الحادث."

يذكر بأنه في صباح 3 أغسطس، فتح أحد سكان إل باسو في تكساس والبالغ من العمر 21 عاما، النار في سوبر ماركت، الأمر الذي أدى لمقتل 22 شخصا وإصابة 20 آخرين.

ويرجح بأنه قد ارتكب جريمته بدافع عنصري حيث كان في عداد القتلى مواطنون مكسيكيون.

كما وقع حادث إطلاق نار آخر في منطقة أوريغون في دايتون، راح ضحيته 10 أشخاص و30 مصابا.

 

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