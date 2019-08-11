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ضاحي خلفان يغرد مجددا حول اليمن

الأحد 11 أغسطس 2019 12:35 م بتوقيت مسقط

ضاحي خلفان يغرد مجددا حول اليمن

 

دبي – الوكالات

اعتبر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن "مشروع يمن موحد هو مشروع ممتاز" مشددا في الوقت ذاته على الشراكة الإماراتية السعودية لمدى الحياة.

وكتب ضاحي خلفان اليوم في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول: "مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشروع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبد الله صالح.. المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبره".

وأضاف أنه في حال أرادت السعودية "مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وإن أرادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق إلا بالقضاء على الإرهابيين".

وأكد ضاحي خلفان على الشراكة الإماراتية الأبدية مع السعودية، في حين قال إن"شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت"، مضيفا "أرجو ألا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا".

تصريحات خلفان رآها البعض تغيرا في موقفه بعد أن نادى  في تغريدات سابقة إلى استقلال الجنوب في اليمن.

 

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