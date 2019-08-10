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بالصور.. أمطار غزيرة تهطل على الحجاج فوق عرفات

السبت 10 أغسطس 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

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عرفات (السعودية)- الوكالات

 

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على نحو مليونين ونصف المليون حاج الواقفين على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وقضى الحجاج بملابس الإحرام البيضاء الليلة الماضية في مخيمات مترامية الأطراف في نطاق جبل عرفات.

وصعد حجاج آخرون كانوا في منطقة منى القريبة في حافلات أو سيرا على الأقدام إلى الجبل قبل الفجر. كان البعض يحمل طعاما وسجاجيد للتخييم ومراوح للتخفيف من حدة الحرارة التي قاربت 40 درجة مئوية.

وقالت السعودية إن أكثر من مليوني حاج أغلبهم من الخارج وصلوا لأداء مناسك الحج التي تستمر خمسة أيام. ومن بين من وصلوا من الخارج 200 من الناجين وأسر القتلى في الهجومين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في مارس.

وسيقضي الحجاج النهار على جبل عرفات. ثم ينتقلون عند الغروب إلى وادي مزدلفة لجمع الحصى الذي سيستخدمونه في شعيرة رمي الجمرات التي تبدأ يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى برمية العقبة الكبرى.

ويمثل الحج عماد خطة للتوسع في السياحة في ظل حملة لتنويع اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط. ويدر الحج ورحلات العمرة على مدار العام مليارات الدولارات من إيرادات إقامة الحجاج وانتقالاتهم ومصروفاتهم وما يشترونه من هدايا.

ويهدف المسؤولون لزيادة عدد الزائرين للعمرة والحج إلى 15 مليونا وخمسة ملايين على الترتيب بحلول العام 2020 وزيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليونا بحلول 2030.

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