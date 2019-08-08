شركة بحرية بريطانية تلغي رحلات دبي والخليج

لندن - الوكالات

قررت شركة رحلات بحرية بريطانية، إلغاء رحالاتها إلى دبي والخليج بعد احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المنطقة.

وأعلنت الشركة في بيان لها، إلغاء برنامجها الموضوع للمنطقة بدءا من أكتوبر، وحتى مارس المقبل على أقل تقدير، وإن جميع العملاء سيستعيدون أموالهم بالكامل، بحسب ما نشرته صحيفة "كروز إندستري نيوز".

وصرح بول لودلو رئيس شركة "بي آند أو كروزيس"، قائلا إنه "لا يستحسن أن نبقي برنامجنا المقرر في دبي والخليج العربي في موسم الشتاء".

وتابع: "لذا اتخذنا خطوة غير معتادة بسحب السفينة "أوشينا" من المنطقة خلال الموسم المقبل".

وفي 19 يوليو، احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 بحارا.

واعتبرت لندن أن احتجاز طهران للسفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية، أوائل يوليو، ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، ودعت عمان إلى الإفراج عن السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو"، كما حثت لندن وطهران على إيجاد حل دبلوماسي للنزاع بينهما.