ضاحي خلفان يغرد بقصيدة لجنوب اليمن

في تغريدات متوالية، دعا ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي إلى "استقلال" جنوب اليمن، وحرض أهل المنطقة على ذلك فيما وجه انتقادات لاذعة لأهل الشمال.

وكتب خلفان مخاطبا أهل جنوب اليمن داعيا إياهم إلى "تنظيف" مناطقهم وأن يستعيدوا "دولتهم"، حاثا على دعم "الجنوب" ضد الحوثيين وجعله "نهجا استراتيجيا في أمن الجزيرة العربية".

وشدد من جهة أخرى على أن "اليمن الجنوبي أمانة في أعناق أبناء الأمة العربية... لا تتركوه ضحية للفرس... كما ترك الشمال".

وقال ضاحي خلفان في تغريدته:

اعلنوها في الجنوبي دولة ???? من ينازعكم على نيل الثقة

انتم الأحرار يا ابطالها???? ولكم فيها السيادة المطلقة

حقكم من إرث أجداد لكم ???? كيف يترك للعصابة المارقة

دولة تحيون في اكنافها ???? تحت شمس المجد دوما مشرقة

كل من يطعن في استحقاقكم ???? إنما يدعم زمرة سارقة