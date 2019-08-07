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دعم سعودي إماراتي جديد للسودان

الأربعاء 07 أغسطس 2019 05:27 م بتوقيت مسقط

دعم سعودي إماراتي جديد للسودان

عواصم - الوكالات

قدمت السعودية والإمارات 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن قمح.

وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي السعودية والإمارات، انطلاقا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وقال السويدي إن "حزمة المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين السعودي والإماراتي".

يذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية والإمارات في شهر أبريل الماضي، والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان.

وتم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للسودانيين، والتي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.

 

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