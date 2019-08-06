"الرقابة الشرعية بالمركزي" تناقش مشروع إدارة السيولة في المؤسسات المصرفية الإسلامية

مسقط - الرؤية

عُقد، أمس، بمبنى البنك المركزي، الاجتماع الثاني للهيئة العليا للرقابة الشرعية لهذا العام، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي رئيس الهيئة، وبحضور كافة أعضائها.

ونظرتْ الهيئة في المواضيع المرفوعة إليها ضمن جدول الأعمال حول عدد من المسائل الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية، وضمنها: مشروع توفير أدوات متوافقة مع الاحكام الشرعية لإدارة السيولة في المؤسسات المصرفية الإسلامية، وأبدت الهيئة رأيها حول هذه المواضيع. واطَّلعت الهيئة على تقرير متابعة حول الإجراءات المتخذة بشأن المواضيع التي نوقشت في الاجتماع السابق.