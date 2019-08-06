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بالفيديو.. "السيارة المفخخة" التي تسببت في "تفجير القصر العيني" بالقاهرة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 04:30 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "السيارة المفخخة" التي تسببت في "تفجير القصر العيني" بالقاهرة

 

القاهرة - الوكالات

نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة السيارة المحملة بالمتفجرات والتي تسببت في الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، أمس.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

فيما كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاثنين أن حركة "حسم" الذراع العسكرية لجماعة الاخوان المسلمين، هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار القاهرة ليلة الأحد الذي أسفر عن وقوع 20 قتيلا.

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