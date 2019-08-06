دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

نواكشوط – الوكالات

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة بالجهاز الحكومي الموريتاني، أن الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت اللجنة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية أمس الإثنين - إن يوم السبت الماضي الموافق الثالث من أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة للسنة الهجرية 1440 بناء على كمال ذي القعدة ثلاثين يوما.

وأكدت اللجنة أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام برحاب جامع ابن عباس يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق، فيما أعلنت السلطنة والمغرب أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وانضمت إليهما موريتانيا.