الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

مهمة أمريكية بريطانية لحماية السفن في الخليج

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 03:59 م بتوقيت مسقط

مهمة أمريكية بريطانية لحماية السفن في الخليج

 

عواصم – بي بي سي

من المقرر أن تنضم بريطانيا إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في منطقة الخليج.

يأتي هذا وسط توترات تتزايد في المنطقة بين القوتين الغربيتين وإيران بشأن مسار الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

واحتجزت قوات إيرانية ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي، وذلك فيما شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن المهمة البحرية الجديدة سوف توفر "الطمأنينة للشحن".

لكن الإعلان عن انضمام بريطانيا للمهمة التي تقودها الولايات المتحدة يأتي على النقيض من الخطط التي وضعها وزير الخارجية السابق، جيريمي هانت، لمهمة بقيادة أوروبية في المنطقة.

وأكدت الحكومة البريطانية الشهر الماضي أن البحرية الملكية سوف توفر حماية للسفن التي ترفع العلم البريطاني أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال مرافقة السفينتين الحربيتين دانكان ومونتروز لهذه السفن التجارية.

وقالت وزارة الدفاع إن المهمة الجديدة سوف تتضمن نفس السفينتين الحربيتين.

كما تعهدت الولايات المتحدة بإرسال سفينتين حربيتين للمشاركة في مهمة الحماية، بالإضافة إلى توفير مراقبة جوية.

وأعادت واشنطن فرض عقوباتها على إيران - ثم تشديد تلك العقوبات - عقب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي التاريخي بين قوى غربية وإيران في 2015، الذي كان يهدف للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني.

ولا تزال بريطانيا ودول أوروبا ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن توترات دبلوماسية ظهرت على السطح في الأشهر القليلة الماضية، ثم تصاعدت بعد احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن قرار انضمام بريطانيا إلى المهمة التي تقودها الولايات المتحدة لن يغير شيئا من التزام بلاده بالاتفاق النووي، وأن الحكومة تعمل من أجل "تهدئة الوضع" في الخليج.

ولدى الإعلان عن المهمة الجديدة، قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن "بريطانيا مصرة على التأكد من حماية السفن من التهديدات غير الشرعية".

وأضاف والاس أن "الالتزام بالقانون البحري الدولي وحرية المرور يصب في مصلحتنا جميعا".

وتابع "نرى في بحارنا ومحيطاتنا أحداثا كثيرة جدا تسعى إلى انتهاك تلك الحريات".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 نوفمبر 2016

توقيع اتفاقية إنشاء "الدقم للحوض البحري" بشراكة عمانية بريطانية.. و100 مليون ريال عقودا لصيانة السفن الحربية

المزيد

13 ديسمبر 2018

قريبا.. قاعدة بحرية بريطانية في الخليج

المزيد

23 يوليو 2019

أول تعليق من إيران على إنشاء تحالف دولي لحماية الخليج

المزيد

25 مايو 2019

إيران: "سلاحنا السري" قادر على إغراق السفن الأمريكية في مياه الخليج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

"سلاح الجو" ينقذ شخصا في عرض البحر

المحليات - أخبار

الاحتفال بتتويج صلالة عاصمة للمصايف العربية.. و7 لوحات فنية تبرز الأصالة

المحليات - أخبار

"مؤتمر ظفار للصيدلة" يوصي بإنشاء هيئة لمراقبة الدواء وتوطين الصناعات الدوائية

المحليات - أخبار

بعثة الحج العسكرية تغادر إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.. و6 رحلات لنقل الحجاج

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ملتقى التعدين بظفار يناقش الاستراتيجية العمانية والبحوث الجيولوجية واستدامة المناطق التعدينية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة