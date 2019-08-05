15 نصيحة لحجاج بيت الله الحرام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النصائح الطبية للحجاج لحمايتهم من خطر التعرض للأمراض والالتهابات وخاصة المعدية في موسم الحج.
ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية مجموعة من هذه النصائح وهي:
1 ــ التأكد من أخذ التطعيمات واللقاحات الطبية
2 ــ الاهتمام بالنظافة تفاديا للالتهابات
3 ــ الإكثار من السوائل والمشروبات الباردة
4ــ تبليل الجسم والرأس والأطراف
5 ــ ملابس خفيفة تناسب الأجواء الحارة
6ــ الإكثار من الفواكه الطازجة
7 ــ تجنب التعرض للحر الشديد
8 ــ تجنب الطواف وقت الظهيرة
9ــ تفادي الأغذية المكشوفة
10 ــ تجنب أكل اللحوم غير المطبوخة
11ــ حمل بطاقة التشخيص الطبي
12ــ أخذ كمية كافية من الأدوية
13ــ لبس أحذية طبية مريحة
14ــ مراجعة البعثات في حالات الطوارئ
15ــ استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية