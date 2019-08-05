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15 نصيحة لحجاج بيت الله الحرام

الإثنين 05 أغسطس 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

15 نصيحة لحجاج بيت الله الحرام

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النصائح الطبية للحجاج لحمايتهم من خطر التعرض للأمراض والالتهابات وخاصة المعدية في موسم الحج.

ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية مجموعة من هذه النصائح وهي:

 

1 ــ التأكد من أخذ التطعيمات واللقاحات الطبية

 

2 ــ الاهتمام بالنظافة تفاديا للالتهابات

 

3 ــ الإكثار من السوائل والمشروبات الباردة

 

4ــ تبليل الجسم والرأس والأطراف

 

5 ــ ملابس خفيفة تناسب الأجواء الحارة

 

6ــ الإكثار من الفواكه الطازجة

 

7 ــ تجنب التعرض للحر الشديد

 

8 ــ تجنب الطواف وقت الظهيرة

 

9ــ تفادي الأغذية المكشوفة

 

10 ــ تجنب أكل اللحوم غير المطبوخة

 

11ــ حمل بطاقة التشخيص الطبي

 

12ــ أخذ كمية كافية من الأدوية

 

13ــ لبس أحذية طبية مريحة

 

14ــ مراجعة البعثات في حالات الطوارئ

 

15ــ استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية

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