15 نصيحة لحجاج بيت الله الحرام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النصائح الطبية للحجاج لحمايتهم من خطر التعرض للأمراض والالتهابات وخاصة المعدية في موسم الحج.

ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية مجموعة من هذه النصائح وهي:

1 ــ التأكد من أخذ التطعيمات واللقاحات الطبية

2 ــ الاهتمام بالنظافة تفاديا للالتهابات

3 ــ الإكثار من السوائل والمشروبات الباردة

4ــ تبليل الجسم والرأس والأطراف

5 ــ ملابس خفيفة تناسب الأجواء الحارة

6ــ الإكثار من الفواكه الطازجة

7 ــ تجنب التعرض للحر الشديد

8 ــ تجنب الطواف وقت الظهيرة

9ــ تفادي الأغذية المكشوفة

10 ــ تجنب أكل اللحوم غير المطبوخة

11ــ حمل بطاقة التشخيص الطبي

12ــ أخذ كمية كافية من الأدوية

13ــ لبس أحذية طبية مريحة

14ــ مراجعة البعثات في حالات الطوارئ

15ــ استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية