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الرئيس الأمريكي يكشف سبب هجمات إطلاق النار الأخيرة

الإثنين 05 أغسطس 2019 02:59 م بتوقيت مسقط

الرئيس الأمريكي يكشف سبب هجمات إطلاق النار الأخيرة

واشنطن - الوكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشكلة الأمراض العقلية هي السبب الرئيسي لعمليات القتل الجماعية في البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المجرمين يعانون من مرض عقلي خطير للغاية، وأنهم يواجهون المشكلة نفسها "لسنوات"، بحسب صحيفة "سي إن بي سي".

يذكر أن ترامب ناقش السبل الممكنة لمنع عمليات القتل الجماعي مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ووزير العدل ويليام بار، وكذلك مع أعضاء الكونغرس الأمريكي.

في ليلة الأحد 4 أغسطس، فتح كونور بيتس النار بالقرب من إحدى الحانات في وسط دايتون، في ولاية أوهايو. ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 27 آخرين. وقضت الشرطة على المجرم في غضون دقيقة واحدة، على الرغم من حقيقة أنه كان يرتدي سترة مضادة للرصاص. كما أفيد أنه تم العثور على جثث أخت مطلق النار وصديقتها في السيارة.

وقع حادثان آخران لإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة: في شيكاغو، ولاية إلينوي، وإلباسو ولاية تكساس. نتيجة الهجوم الأول، أصيب سبعة أشخاص، ونتيجة للهجوم الثاني قتل 20 شخصًا، وأصيب العشرات.

 وأعرب مطلق النار في تكساس عن التزامه بأفكار المتطرفين، وذكر أنه يعارض "غزو أمريكا اللاتينية" للولايات المتحدة. من بين ضحاياه، وفقًا لآخر البيانات، ستة مكسيكيين.

 

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