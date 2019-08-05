الإثنين, 05 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

فيديو مروع.. شخص يدفع آخر أمام عجلات القطار

الإثنين 05 أغسطس 2019 02:56 م بتوقيت مسقط

فيديو مروع.. شخص يدفع آخر أمام عجلات القطار

مدريد - الوكالات

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق رجلا وهو يدفع شابا على قضبان قطار بدون سبب في إسبانيا.

ووقع الحادث، صباح يوم الجمعة الماضي، على رصيف محطة مترو الأنفاق " أرغويل" وسط العاصمة مدريد.

ويظهر مقطع الفيديو شابا يبلغ من العمر 23 عاما يقف على رصيف الانتظار، ليمر رجل بالقرب منه ويركله من الخلف على قضبان القطار.

وتمكن الشاب من النجاة بأعجوبة، حيث ألقى بنفسه في الفجوة الموجودة بين سكة الحديد ليمر القطار من فوقه، حيث احتجز الركاب الجاني لحين وصول الشرطة، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وبعد التحقق من السجل الجنائي للجاني، تبين أنه مواطن برازيلي يدعى برونو ويبلغ من العمر 30 عاما، ووجد تورطه بعدة أعمال عنف.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أكتوبر 2017

فيديو صادم.. رجل يدفع امرأة على طريق القطار

المزيد

22 نوفمبر 2015

بالفيديو.. بريطاني يحاول قتل مسلمة تحت عجلات القطار

المزيد

12 مايو 2019

فيديو مثير .. هبوط طائرة ركاب بدون عجلات أمامية

المزيد

06 أبريل 2019

فيديو مروع.. أسد ينقض على مدربه

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البريمي تسجل أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة