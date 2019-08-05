الإثنين, 05 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الإعلان عن هجوم على ثلاثة أهداف بالسعودية

الإثنين 05 أغسطس 2019 01:01 م بتوقيت مسقط

الإعلان عن هجوم على ثلاثة أهداف بالسعودية

 

عواصم - الوكالات

أعلن الحوثيون اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة"، أن هذا "الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة".

وقال متحدث باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".

 وأشار إلى أن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة".

ولفت المتحدث باسم الحوثيين إلى أن "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت  بتعطيل الملاحة الجوية في المطار".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أبريل 2017

الإعلان عن أكبر مدينة ترفيهية في العالم بالسعودية

المزيد

21 أبريل 2019

بالفيديو.. إحباط هجوم إرهابي بالسعودية

المزيد

02 فبراير 2016

تورط مصري في هجوم الأحساء بالسعودية

المزيد

06 أكتوبر 2015

بالصور.. مقتل وإصابة 5 في "هجوم مسلح" على بنك بالسعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البريمي تسجل أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة