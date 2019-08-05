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تحاول أن تصنع المستحيلــ...

الإثنين 05 أغسطس 2019 10:00 ص بتوقيت مسقط

تحاول أن تصنع المستحيلــ...


فتيحة عبد الرحمن بڨة | الجزائر

شقيق المحن ...
وحيداً ... وقفت!!
بهذا الطريق مشيت  ... إليهم
تفتش عن فرحة  زاهية
تفتش عن نفحة للسلام
وعن أمنيات ... بلون الخيالــــ
وعن عطر ورد يذيب الجليد
ويرسم وجه الصباح الجميل
تفتش في أفق البعد عنهم ...
وعن نجمة تستبيح الطريق
الى النور أين تَلاقى الحنين
مع الشوق  ... والدمع غنى الوداع
تفتش عن طفلة في  الخيالِ
تهدهد شمسا بكف الصباح
وحيدا
تحاور رجع السؤال
وتمنح للصبر رمز الخيالِ
و تتقن حصر رياح ...  الغياب
و تُعجز كل جهات ... السفرْ
وتصنع منك رياح التحدي
فتمضي تجابه سيل ... الحنين
تحاول فك رموز...الجمال
( تحاول أن تصنعَ المستحيل )

 

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