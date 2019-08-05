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بالفيديو والصور: تمساح أحدث طرق علاج الاكتئاب

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

تمساح (2)
تمساح (1)

ترجمة- رنا عبد الحكيم

عندما يفكر المرء في أنواع الحيوانات التي يمكن لمحبي الحيوانات أن يقتنوها، فمن المحتمل ألا يكون التمساح من ضمنهم! لكن هذا لم يمنع رجلا من ولاية بنسلفانيا الأمريكية من الاعتماد على التمساح في محاولة منه للتغلب على اكتئابه.

فقد تلقي جوي هيني البالغ من العمر 65 عاما موافقة من طبيبه على استخدام التمساح كنوع من أنواع الدعم العاطفي، بعد رفضه تناول الدواء لعلاج الاكتئاب. وأطلق عليه اسمه "والي" ويصفه هيني بأنه "حيوان أليف"؛ حيث أخبر المراسلين أنه لا يزعج أحدا ويخشى القطط. ويبلغ طول التمساح والي خمسة أمتار. وعلى الرغم من إدراك هيني لحقيقة أن والي يمكنه أن ينزع ذراعه إذا أراد ذلك، إلا أنه يقول إنه لا يخاف منه مطلقا.

وقال هيني عن "صديقه" إنه مثل الكلب، ويساعده على رفع معنوياته عندما تتملكه حالة من الإحباط، فهو يتسلق سريره ويظل بجانبه عندما لا يشعر بأنه في حالة جيدة.

وييلغ عمر التمساح والي 4 أعوام، وقد يصل طوله في يوم من الأيام إلى 16 قدما.

وعندما عرض هيني الأمر على طبيبه ووجد أن التمساح له تأثير إيجابي على حالته، وافق على طلبه. وأصبح "والي" حيوانا مسجلا لدعم هيني عاطفيا، وقد اعتاد على اصطحابه معه إلى كل مكان، ويسيران على الأقدام سويًا في الحديقة، ويقومان بالتسوق، وكذلك يجتمعان مع المسؤولين في مركز رعاية المسنين.

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