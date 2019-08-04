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لأول مرة في تاريخه.. "الفرعون الذهبي" يدخل مراحل الترميم

الأحد 04 أغسطس 2019 08:50 م بتوقيت مسقط

لأول مرة في تاريخه.. "الفرعون الذهبي" يدخل مراحل الترميم

 

القاهرة- أ.ف.ب

بدأت أمس أعمال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ أمون لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته العام 1922، على ما قال وزير الآثار المصري خالد عناني.

وقال عناني في مؤتمر صحفي خارج المتحف المصري الكبير في الجيزة "نحن نعرض قطعة أثرية فريدة على مستوى العالم كله". وأضاف "قطعة التابوت المذهّب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون كانت ضمن اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922 وهذه هي أول مرة تخرج من المقبرة". وكان قد نقل التابوت الشهر الماضي من مقبرة الملك التي اكتشفها عالم الآثار البريطاني هاورد كارتر في الأقصر جنوب مصر، إلى المتحف الكبير فيما من المتوقع أن تستغرق أعمال ترميمه نحو 8 أشهر. وكانت الوزارة قالت في بيان سابق إن التابوت "يعاني من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب".

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