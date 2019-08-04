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"الرجل الطائر" يعبر القنال الإنجليزي على لوح نفاث

الأحد 04 أغسطس 2019 08:48 م بتوقيت مسقط

"الرجل الطائر" يعبر القنال الإنجليزي على لوح نفاث

 

لندن- رويترز

نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي أمس الأحد مستقلاً لوحًا طائرًا نفاثاً من تصميمه ليحلق فوق مضيق دوفر خلال حوالي 20 دقيقة.

وبعد محاولة مماثلة فاشلة في يوليو انتهت بسقوطه في البحر، انطلق المخترع فرانكي زاباتا من سانجات التي تقع خارج كاليه في فرنسا حوالي الساعة 0617 بتوقيت جرينتش مستقلا لوحه المزود بخمسة محركات صغيرة فيما حمل الكيروسين في حقيبة على ظهره. ورافقت زاباتا ثلاث طائرات هليكوبتر ووصل إلى بريطانيا بعدما هبط على سطح قارب في منتصف الطريق الذي يمتد لمسافة 35 كيلومترا لإعادة التزود بالوقود. ولوح المخترع الفرنسي لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارجريت بالقرب من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا. وقال زاباتا للصحفيين لدى وصوله "في الكيلومترات الخمسة أو الستة الأخيرة كنت أستمتع بالأمر حقًا... لست أنا من يحدد إن كان هذا حدثا تاريخيا، بل الزمن". وأضاف قبل أن تتساقط دموعه "صممنا آلة قبل ثلاثة أعوام... والآن عبرنا القنال، إنه ضرب من الجنون". وهلل العشرات لزاباتا عندما انطلق واحتشد بعض السكان والسياح لمشاهدته وهو يحط رحاله.

وقالت هيلين ريد وهي من سكان منطقة خليج سانت مارجريت "ظننت أنه لن يستطيع فعلها لكن الأمل كان يحدوني". وأضافت "مجرد رؤيته بمنظاري وهو يحلق عن بعد كان أمرا رائعا".

وذكر زاباتا الذي كان قد أدهش الحشود المحتفلة بيوم الباستيل في فرنسا في 14 يوليو عندما حلق فوق العرض العسكري في باريس إنَّ لوحه النفاث حلق بسرعة تتراوح بين 160 و170 كيلومترا في الساعة خلال رحلة عبور القنال. وحصل زاباتا على منحة قيمتها 1.3 مليون يورو من الجيش الفرنسي في أواخر عام 2018 للمساهمة في تمويل تطوير اللوح الطائر.

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