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بالفيديو.. ملك تايلاند يتزوج من ممرضة بحضور زوجته الملكة

الأحد 04 أغسطس 2019 04:32 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. ملك تايلاند يتزوج من ممرضة بحضور زوجته الملكة

 

احتفل ملك تايلاند، الأحد الماضي، بحفل زفافه على عشيقته، التي تصغره بـ33 عام، وذلك في حضور زوجته الملكة.

وخلال طقوس الزفاف، استخدم الملك ماها فاغيرالونغكورن (67 عاما) المياه الاحتفالية لكي يمسح بها على رأس عشيقته لسنوات، سينينات ونغفاجيراباكدي، البالغة من العمر 34 عاما، وذلك أثناء استلقائها عند قدميه.

وبإتمام حفل الزفاف، يكون ملك تايلاند، جعل عشيقته "زوجة ملكية نبيلة"، وذلك في أعقاب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.

ومن الغريب أن زوجة الملك، الملكة سوثيدا فاغيرونغكورن نا أيوديا، هي التي جلست بجوار الملك العريس أثناء حفل الزفاف.

وزوجة الملك الجديدة، هي سنينات ونغفاغيرأباكدي، البالغة 34 عاما، وكانت تعمل ممرضة وحارسة في الجيش.

ويأتي هذا بعد أقل من 3 أشهر من اقتران الملك بزوجته الحالية سوثيدا، التي كانت تعمل كمضيفة طيران.

وسبق لملك تايلاند أن تزوج 4 مرات، وأقدم على الزواج من عشيقته علنا، بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهي المرة الأولى منذ عام 1932، إذ كانت المرة الأخيرة التي يمنح فيها لقب "الزوجة الملكية النبيلة" في العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة، ما عدا الملك راما الثامن، الذي لم يتزوج أبدا في العلن.

 

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