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فيديو غريب.. مضيفة طيران تختبئ داخل صندوق الحقائب

السبت 03 أغسطس 2019 05:47 م بتوقيت مسقط

فيديو غريب.. مضيفة طيران تختبئ داخل صندوق الحقائب

 

في مشهد غريب ومضحك في آن، تفاجأ ركاب خطوط "ساوث ويست" الأميركية بوجود أحد أفراد طاقم الطائرة داخل صندوق الحقائب العلوي.

والتقطت المسافرة، فيرونيكا لويد، فيديو يظهر مضيفة طيران مستلقية في صندوق حقائب الركاب، أثناء صعود المسافرين على متن الطائرة المتجهة من فيلادلفيا إلى ناشفيل، وبقيت داخله لمدة 10 دقائق.

ونشرت لويد الفيديو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "لا يمكنني وصف اندهاشي من هذا الأمر الغريب".

والتقطت المسافرة صورة لمضيفة الطيران وهي تنظر إلى الركاب في الأسفل، معلقة: "هل هذا حلم ".

كما تداولت مواقع التواصل الفيديو الذي حصل على آلاف المشاهدات.

من جهته، قال متحدث باسم الشركة في بيان لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "موظفونا معروفون بحسهم الفكاهي وشخصياتهم الفريدة. في هذه الحادثة، حاولت إحدى مضيفاتنا المزاح مع الركاب أثناء صعودهم الطائرة. بالطبع، هذا الأمر ليس اعتيادياً، حيث تشكل السلامة أولوية قصوى بالنسبة لنا".

 

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