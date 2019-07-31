حل لغز اختفاء مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند

نيودلهي - الوكالات

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند في نهر بجنوب الهند، وذلك بعد نحو 36 ساعة من اختفائه.

وكان "في جيه سيدهارثا" قد اختفى من على جسر فوق النهر في بلدة مانجالورو مساء أمس الأول الاثنين، مما أثار تكهنات حول مواجهته لصعوبات مالية واحتمالية انتحاره.

وقال سانديب باتيل، مفوض شرطة مدينة مانجالورو " عثر صيادون على جثته صباح اليوم، على بعد 500 متر من الجسر فوق نهر نيترافاتي".

وأضاف" تم التعرف على الجثة، وسوف يتم تسليمها للأسرة عقب استكمال الإجراءات الرسمية".

ويشار إلى أن شركة "كافيه كوفي داي انتربرايز ليمتد" هي إحدى أنجح الشركات في الهند خلال العقود الماضية.

وتمتلك الشركة 1700 فرع في أنحاء الهند، وتعرف بأنها وراء شهرة مشروب القهوة في الهند التي يفضل سكانها بصورة كبيرة تناول الشاي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان سيدهارثا في طريقه إلى مدينة مانجالورو مساء أمس الأول الاثنين عندما طلب من سائقه أن ينزله عند جسر نهر نيترافاتي، وأن ينتظره حتى يفرغ من التنزه سيرا على الأقدام على الجسر .

وقالت الشرطة إن السائق أبلغ الشرطة بعدم عودة سيدهارثا للسيارة ولم يستطع هو العثور عليه.