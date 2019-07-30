بالفيديو .. إسرائيل تستدعي طفلا فلسطينيا عمره 4 سنوات للتحقيق

القدس المحتلة - الوكالات

توجه الطفل الفلسطيني محمد ربيع عليان ذو الأربع سنوات من بلدة العيسوية باتجاه مركز شرطة صلاح الدين بالقدس المحتلة، بعدما استدعاه الاحتلال للتحقيق صباح اليوم.

وكان الاحتلال وجّه أمس الاثنين استدعاء للطفل محمد للتحقيق معه في تهمة إلقاء حجارة على سيارة شرطة إسرائيلية أثناء اقتحامها البلدة.

وبحسب شهود عيان، فإن الطفل محمد عندما كان متوجها مع أبيه لمركز الشرطة، كان يجيب من يسأله عن وجهته قائلا: أنا متوجه إلى دار جدي!

وتراجعت سلطات الاحتلال عن التحقيق مع الطفل، الذي رافقه صحفيون ومواطنون إلى مركز الشرطة، واكتفت بإدخال الوالد للمركز، حيث تم تحذيره من تكرار رشق ابنه للشرطة بالحجارة.

واعتبر ناشطون استدعاء طفل عمره أربع سنوات للتحقيق فضيحة تضاف لسجل الاحتلال المظلم في التعامل مع أطفال فلسطين.

وكان رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير قدري أبو بكر، ندد باستدعاء السلطات الإسرائيلية الطفل محمد للتحقيق معه.