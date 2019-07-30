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"قاذف صواريخ" في حقيبة مسافر قادم من الكويت إلى أمريكا

الثلاثاء 30 يوليو 2019 01:14 م بتوقيت مسقط

"قاذف صواريخ" في حقيبة مسافر قادم من الكويت إلى أمريكا

واشنطن - الوكالات

ألقت السلطات الأمريكية، في مطار بالتيمور الدولي، أمس الاثنين، القبض على مسافر قادم من الكويت، وبحوزته جهاز قاذف صواريخ محمولة.

ونشرت المتحدثة باسم هيئة تأمين النقل، ليزا فاربستين، على "تويتر"، صورة لقاذف الصواريخ، وقالت إنه تمت مصادرته من أحد المسافرين القادمين من الكويت، مشيرة إلى أن الجهاز من صنع المجمع الأمريكي "رايتيون".

وأوضحت المتحدثة، أن قاذف الصواريخ من نوع "AGM-176 Griffin"، يستخدم لإطلاق صواريخ شديدة الانفجار ويبلغ مداها 5.5 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض والسفن والطائرات.

وقد اعترف المسافر أنه جلب معه هذا الجهاز من الكويت كتذكار، وبعد مصادرته تم إطلاق سراح المسافر ليواصل سفره إلى تكساس أين يعيش.

 

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