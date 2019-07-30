الثلاثاء, 30 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

إعدام عمدة طهران السابق

الثلاثاء 30 يوليو 2019 01:10 م بتوقيت مسقط

إعدام عمدة طهران السابق

طهران - الوكالات

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة قضت بإعدام عمدة طهران السابق محمد علي نجفي بتهمة قتل زوجته.

واعترف محمد علي نجفي الذي سلم نفسه لشرطة طهران في 28 مايو الماضي، بقتل زوجته ميترا استاد، متهما إياها بكشف أسراره الشخصية.

وأنهت المحكمة في طهران، أمس الاثنين، الجلسة الثالثة من محاكمة نجفي وسط إصرار من عائلة المجني عليها، ميترا استاد، بإعدامه شنقا.

ويعد محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران، في أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، عازيا ذلك لأسباب صحية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 نوفمبر 2017

بالفيديو.. أول عمدة عربية في تاريخ كندا

المزيد

30 مارس 2016

السنيدي يبحث مع عمدة حي المال بلندن التعاون في تمويل المشاريع

المزيد

12 مايو 2016

محافظ مسقط يستقبل عمدة مدينة باليرمو ليولوكا أولاندو الإيطالية

المزيد

30 مارس 2016

الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني يستقبل عمدة حي المال والأعمال بلندن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ارتفاع في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

عمان - سياحة عمان

المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

عمان - سياحة عمان

أنشطة توعوية متنوعة ضمن فعاليات المعرض المروري الثالث في "صلالة جاردنس مول"

المحليات - شرطة

"عُمران و"كراون بلازا" يحتفلان بافتتاح "أوشن بلو بيتش هاوس" في صلالة

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة