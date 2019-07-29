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مرسوم لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر

الإثنين 29 يوليو 2019 09:13 م بتوقيت مسقط

مرسوم لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر

واشنطن – الوكالات

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر، حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.

وينص القانون على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.

وينهى تأمين تمويل دائم لصندوق تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر معاناة المتضررين الذين لجأوا إلى الكونجرس لالتماس تمديد التمويل.

جدير بالذكر أن الكونجرس جدد تمويل الصندوق بين عامي 2011 و2015 لمساعدة آلاف الأشخاص الآخرين، وكان من المقرر أن يتوقف الصندوق عن قبول طلبات جديدة أواخر عام 2020.

 

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