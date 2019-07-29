الخميس.. آخر فرصة للمشاركة في معرض الفنون الرقمية

مسقط - العمانية

تُوَاصِل الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية -التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني- استلام الأعمال الفنية وتسجيل الاستمارة الإلكترونية والمادة الفنية حتى الأول من أغسطس؛ للمشاركة في الدورة الرابعة من المعرض السنوي للفنون الرقمية.

ويعدُّ المعرض المزمع إقامته في بداية سبتمبر من أبرز المعارض التشكيلية التي تحرص إدارة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية لإقامته ضمن خطة نشاطها السنوي، ويحظى باهتمام متزايد من المشاركين والمهتمين بمجال الفنون الرقمية للاطلاع على التجارب الفنية لمختلف المشاركين بالمعرض.

ويشملُ المعرض هذا العام محوريْن؛ هما: مجال الصورة الثابتة ويتضمن كل مجالات الصورة الرقمية الثابتة، كتصاميم الملصقات الإعلانية والتصوير الرقمي والطباعة والخط والكاريكاتير... وغيرها، التي تعالج بطرق برمجية رقمية كصورة ثابتة، والمحور الثاني في مجال الصورة الرقمية المتحركة، كتصاميم الإعلانات وفن الفيديو...وغيرها من التصاميم التي تعالج بطرق رقمية كصورة متحركة، وخصصت الجمعية ثلاث جوائز في كل مجال، وجائزة شرفية للفنانين المقيمين.

وتتضمَّن الأعمال المشاركة في المعرض عددًا من الشروط؛ منها أن تكون الأعمال المقدمة غير منقولة أو منسوخة وهي من إنتاج المشارك نفسه، وتكون حديثة الإنتاج (بين عامي 2018-2019م) ولم يسبق المشاركة أو الفوز بها في معارض أو مسابقات مماثلة؛ سواء داخل أو خارج السلطنة.

ويفتح باب المشاركة أمام الفنانين التشكيليين العُمانيين والمقيمين في السلطنة من غير العُمانيين لإيجاد جو تنافسي يضع الحراك التشكيلي على النهج العالمي، ولتنشيط الساحة الفنية في السلطنة بطرح تجارب فريدة تتصف بالحداثة والتنوع.