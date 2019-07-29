الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

نيمار وبرشلونة.. الحاجة والطموحات

الإثنين 29 يوليو 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

نيمار وبرشلونة.. الحاجة والطموحات
حسين الغافري

حسين الغافري
المزيد من المقالات
نيمار وبرشلونة.. الحاجة والطموحات نهائي الحلم للمحاربين محطات من إفريقيا! لقاء الغامضين

حسين الغافري

يشهد السوق الكروي في أوروبا هذه الفترة سخونة كبيرة كعادته، ولكن الملاحظ أن الصفقات الجنونية التي حصلت آخر عامين بتعاقدات جنونية لم تحدث حتى الآن، ولو أننا ما زلنا في بداية المشوار وصيف الانتقالات لم يدخل في الشد والجذب الحاد المعروف قبل نهاية موسمه. صحيح أنَّ هناك عدداً من الانتقالات الكبيرة التي تمت ولكن أغلبها كانت بوادرها منذ فترة. على سبيل المثال، صفقة انتقال الفرنسي جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة. عاش برشلونة إحباطا كبيرا وجماهيره بشكل خاص، وختمها بعدم رغبته في الانتقال مع تجديد عقده مع ناديه. وهي الحال ذاتها التي قد تتكرر مع البرازيلي نيمار الراغب في العودة إلى برشلونة مجدداً، والأخبار الكثيرة التي تربطه بالكامب نو. ولكن: هل عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة برغبة منه أم قطعة مهمة ينقصها الفريق ومن الضروري أن تتم استعادتها؟

أولاً، وقبل كل شيء علينا أن ندرك أن نيمار ومن يشاركونه في اتخاذ القرار أغدقوه بعدد من الأمور التي جذبته وملأت عينه بسرعة، إلى أن يحول بوصلته لباريس ويكون أميرها الأول، طبعا قبل كل شيء المال كان عاملا جوهريا في كل الموضوع، ثانياً: النجومية وتصدُّر ترتيب لاعبي العالم مع فريق طموح بقدرات مالية هائلة يُمكن أن يضم نجوما وأسماءً رنانة تشاركه تنفيذ رغباته، وبالتالي توقع أن يكون بطل أوروبا ويحصد فوق ذلك الكرة الذهبية ويبتعد عن ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة. كل ذلك لم يحصل فنيمار خسر الكثير عدا الأموال، تضاءلت نجوميته وانخفض اسمه وبالتالي بعد أن كان خلف الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو، بات الآن في مستويات أبعد وتقدمه آخرون بمسافات كبيرة، حتى إن مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أثَّر عليه كثيراً، الفريق يغادر مبكراً ويسقط في مختلف الاختبارات خلال العقد الأخير.

ولكن مع ذلك، هل برشلونة يحتاج الآن لنيمار؟ الجواب هنا يضعنا في مداخل مختلفة، هناك من يقول بأن برشلونة لم يعد بذلك الاهتمام في جدية عودة نيمار، وهناك من يذهب بعيداً فإن نيمار مهم جداً لنجاحات برشلونة وقطعة لم يعوضها كما يجب. ولعلي أميل للخيار الثاني الذي يدفعني إلى القول بأن برشلونة ومع ترقب بدء موسم جديد لم يعوّض نيمار كما يجب، دخل كالمجنون في الأموال التي حصدها من عملية كسر العقد؛ وبالتالي انتدب الفرنسي ديمبلي من بروسيا دورتموند الألماني، والبرازيلي كوتينهو من ليفربول، ولعل الأندية سعت لابتزاز برشلونة بشكل كبير إن صح التعبير نظراً للأموال التي كان معلوما للجميع امتلاكه لها. برشلونة استعجل وقتها في الدخول إلى السوق، ولم يراعِ إطلاقاً الحاجة الفعلية لمعوض ناجح لمغادرة نيمار، كان من الأهم أن يُركز على النواقص الفعلية بغض النظر عن مغادرة نيمار. ولكن مع ذلك فإن برشلونة ومع ذلك الإنفاق ما زال بحاجة لنيمار لأسباب. برشلونة بحاجة لقائد يُكمل نجمه الأول ميسي، وهو دور كان يقوم به البرازيلي في مناسبات كثيرة ولم يعد يكمله برحيله. الفريق يعتمد كليا على ميسي ومتى ما فرضت عليه رقابة كثيفة أو لم يكن بيومه فبالتالي خيارات وجود نجم بشخصيته أمر مفقود. كذلك فإن نيمار بتكيفه وأدائه يميل للنادي الكتالوني الذي يحب الأداء الاستعراضي الهجومي المستمر. فضلاً عن أن حضوره عالمياً وتصدره ترتيب النجوم يتضاعف.

عموماً، سوق الانتقالات الكروية في بداية حرارته حتى اللحظة، ومؤمل أن تتضاعف أخبار ارتباطه ببرشلونة أو بغيره، ولكن الخوف من أن تكون وسيلة وورقة ساخنة يستعملها البرازيلي في مضاعفة راتبه أكثر وتمديد عقده بشكل أكبر. ومن هنا سيظهر ما في خلف الكواليس عن الأفكار التي تدور برأسه وطموحاته وتوجهاته. كما أنَّ الصحافة تميل إلى هذا النوع من الأخبار وتبحث عنها، كما أنها تبتكرها من العدم من أجل تعزيز مبيعاتها ومضاعفة إيراداتها.. دعونا ننتظر ونرى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 نوفمبر 2016

نيمار نجم برشلونة يتعرض لحادث مروري..وبرشلونة يواصل نزيف النقاط

المزيد

30 أكتوبر 2017

الليلة في أبطال أوروبا: باريس وبرشلونة ومانشستر .. أطماع الحسم المبكر

المزيد

12 مايو 2015

البايرن يتسلّح بسيناريو ديبورتيفو.. وبرشلونة يعض على الفرصة بالنواجذ في أبطال أوروبا

المزيد

10 ديسمبر 2017

قبل "القرعة الأوروبية" .. الحظوظ والطموحات

المزيد

كتاب آخرين

طه زهران

كاتب

د. بدر الشيدي

د. واصل القعيطي

كاتب

محمد بن عيسى البلوشي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

عمان - سياحة عمان

المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

عمان - سياحة عمان

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة