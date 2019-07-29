حبس وافد 10 سنوات سرق حسابا بنكيا بـ "الحبر السري"

أبوظبي - الوكالات

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، موظفا عربيا في بنك بالسجن 10 سنوات، والابعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، والغرامة مليون درهم لإدانته باختلاس مليون درهم من حساب عميل عربي أوهمه أن وديعته البالغة قيمتها مليون درهم، استحقت أرباحا مالية قدرها 1850 درهما، وانه يتوجب عليه تسييلها (فكها) لاستلام الارباح، وإيداعها في حسابه عن طريق توقيع شيكين الأول بقيمة الوديعة، والثاني بقيمة الأرباح.

وبينت التحقيقات أن الموظف استخدم "حبرا سريا" مخصصا للنصب والاحتيال، ويزول تأثير الحبر بعد استخدامه بفترة زمنية، وطلب من المجني عليه تحرير الشيكين والتوقيع عليهما بقلم الحبر المذكور حتى ينفذ مخططه الاجرامي بتغيير بيانات الشيكين بعد زوال أثر الحبر، وتغيير اسم المستفيد من اسم المجني عليه الى اسمه، ومن ثم استخدم الشيكين في إيداع أحدهما البالغ مليون درهم في حسابه في بنك اخر.