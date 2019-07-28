"التخصيص والشراكة" تطلق النسخة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة النسخة الثالثة من برنامج "التدريب الصيفي لطلبة المدارس" - أحد البرامج المنبثقة من برنامج توازن المعروف سابقاً ببرنامج الشراكة من أجل التنمية- والذي ينفذ بالشراكة مع شركة بابيلون البريطانية المستضيفة للطلبة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الطيران العماني، لدراسة اللغة الإنجليزية في المدرسة الصيفية بالمملكة المتحدة لمدة شهر.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للطلبة وصقل مواهبهم وبناء قدراتهم وتعزيز الثقة والاعتماد على النفس. وقد خصصت شركة بابيلون البريطانية 11 مقعدا للطلبة المجيدين في الصف الحادي عشر والذين تم ترشيحهم واختيارهم من قبل وزارة التربية والتعليم من كافة محافظات السلطنة بناءً على مقابلات شخصية جرى خلالها اختيار الطلبة المتميزين علمياً. وبادر الطيران العماني بتقديم تذاكر طيران مخفضة القيمة للطلبة إلى جانب تقديم التوجيه والإرشاد للطلبة في مطاري مسقط وهيثرو.

وقال عمار الراشدي المشرف على البرنامج: سعداء بإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج الذي سيستمر خلال السنتين القادمتين، انطلاقاً من اهتمام الهيئة بتنمية وتأهيل الكوادر الشبابية وإيماناً منها بدور الشباب في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وقال وائل متي المدير الإقليمي بشركة بابيلون: نعتز بأن نكون جزءاً من برنامج المدرسة الصيفية لهذا العام، حيث تم اختيار الدفعة الثالثة من أبنائنا الطلبة المتميزين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وسيتم استقبالهم في البرنامج الصيفي المقام في مدرستنا في مدينة سولسبري في المملكة المتحدة من قبل فريق مختص.

وقالت الدكتورة سعاد بنت مبارك الفورية مديرة المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم: من منطلق تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الأخرى في السلطنة لدعم تعلم الطلبة تنفذ الهيئة العامة للشراكة والتخصيص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومدرسة بابيلون والطيران العماني برنامجا تعليميا يستهدف بعض الطلبة المجيدين من طلبة الصف الحادي عشر للدراسة في مدرسة بابيلون بالمملكة المتحدة لمدة شهر لتطوير قدراتهم ومهاراتهم اللغوية. وتم اختيار الطلبة وفق معايير محددة منها مقابلات شخصية للطلبة المرشحين لإختيار 11 طالبا وطالبة منهم للمشاركة في البرنامج خلال هذا العام.