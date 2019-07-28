الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الكشف عن مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين

الأحد 28 يوليو 2019 06:03 م بتوقيت مسقط

الكشف عن مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين

عواصم - الوكالات

كشفت تقارير صحفية عن مصير 40 كويتيا مفقودين في العراق، منذ عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

ونقل موقع "الراي" الكويتي عن مصادر عراقية، قوله إن السلطات العراقية اكتشفت مقبرة جماعية تضم رفات نحو 40 كويتيا، كانوا من الأسرى والمفقودين إبان الغزو العراقي للكويت في عهد صدام حسين.

وقال محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، إنه تم اكتشاف تلك المقبرة الجماعية، وواضح أنها تعود لأسرى كويتيين، أعدمهم النظام السابق في عهد صدام حسين، في بادية المحافظة جنوبي العراق.

وأوضح محافظ المثنى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.

وقال مصدر عراقي في محافظة المثنى لـ"الراي" إن المقبرة تقع في منطقة نائية تسمى "شيخية"، وتبعد عن مركز السماوة بنحو 70 كيلومترا.

وأشار إلى أن موقع المقبرة، التي عثر عليها يونيو الماضي، يقع في "صحراء قاحلة"، وتضم رفاة نحو 48 شخصا كويتيا من الأسرى والمفقودين.

وأعلن العراق في فبراير الماضي عن تسلم الكويت نحو 300 رفات أسرى أعدمهم النظام السابق بقيادة صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي.

في غضون ذلك، أكدت الكويت أن عدد مفقوديها منذ عام 1990 بلغ 320 مفقودا، فيما أشار  العراق إلى أن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

وكان الصليب الأحمر الدولي قد كشف عن عثوره على مقبرة جماعية لأشخاص فقدوا منذ حرب الخليج الثانية بعد أكثر من 28 سنة.

وحسب "الجريدة الكويتية" قالت الهيئة الدولية في بيان لها اليوم: إنه بعد انتهاء حرب الخليج 1990 — 1991، لا تزال أسر لمفقودين من الكويت والعراق لا يعرفون مصير أقربائهم ومكان وجودهم.

وتابعت: إنّ الاكتشاف الذي تم مؤخرًا لرفات عدد من الأشخاص في محافظة المثنى/ قضاء السماوة، جنوبي العراق، ممن يظن أنهم فقدوا جراء النزاع، يعطي الأمل بإعطاء بعض الأجوبة.

واستخرجت هذه الرفات بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض استخراج الخريطة الجينيّة (DNA) لمطابقتها لاحقًا مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 ديسمبر 2018

تعرف على مصير الطلاب الذين رفعوا صورة صدام حسين

المزيد

01 ديسمبر 2018

الكشف عن وثائق سرية بخط يد صدام حسين

المزيد

15 أبريل 2019

بالفيديو .. الكشف عن مقبرة جماعية لأكراد قتلوا في عهد صدام حسين

المزيد

18 أبريل 2018

هذا ما حدث لمقبرة صدام حسين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة واليابان

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

"النفط والغاز" توقع اتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج مع "بي بي" و"إيني".. الأربعاء

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة