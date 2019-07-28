اللهُ يعرفُ من بالدينِ قد أثرى

عباس شكر | العراق
لم تشبعِ الأرضُ ممن يسجدُ الــ تترى
هذا الترابُ فهل يدري.. وما أدرى
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أبا ترابٍ وأيُّ الأرض متّسعٌ
أيُّ الترابِ - إذا ضمّوكَ - لا يَعرى
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خلّوا الزمامَ فهذي الروحُ يحبسُها
حتّى السحابُ .. وكم ذلّت لها كِبرا
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لم يسألوكَ وكم يرجونَ فقدكمُ
فقد أحطتَ بما في جمعهم خُبرا
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وكيف يُسألُ من كفّاهُ معتدلٌ
لم يستطيعوا على ميزانك الصبرا
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هم أوصدوا دونكَ الأبوابَ مذ شرقوا
من خيبرٍ جرعوا صولاتك الكبرى
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أبا ترابَ ولم تُندبْ لها ...فلقد
صارتْ تطارحنا من قبلنا إصرا
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هذي الحشودُ لَكَم ترجو تراودكم
فالقدسُ يوسفنا تشتاقكم بُشرى
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إلقِ القميصَ على الأبصار في وطني
ترتدُّ ثانيةً يعقوبنا البُصرى
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لم تُروَ مذ عطشَ المحرومُ من لبنٍ
كلا ولا شبعتْ بطنٌ لكم عمرا
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أنبيكَ في بلدِ الفُسّادِ يشربهم
وزرٌ يعتّقُ من أوزارهم خمرا
كم خلّفَ الفقرَ من أقدامهم جُددٌ
خانوهُ واختلفوا مَن أطلقَ الفَقرا
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نادوا بإسمكَ بهتاناً وتوريةً
واللهُ يعرفُ من بالدينِ قد أثرى
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أرثي لذي الدينِ قد باعوه تجزئةً
عاثوا به .. و..رِباً أحكامهُ تُشرى
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يا حاملَ الهمَّ بين الناسِ منهمكاً
كم وزرَ قد وزرتْ أفعالهم وزرا
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يا ايةَ الله لا تُتلى على وَهَنٍ
في ليلةِ القْدر إذ تزدادكم قـَـدْرا
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إنّي أتيتكَ يا مولايَ مبتهلاً
أرجو من الله غفراناً على الذكرى
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أرجو على أملِ الشطانِ تعبرني
أنتَ القسيمُ فهل أمددتني جسرا؟