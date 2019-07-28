اللهُ يعرفُ من بالدينِ قد أثرى

عباس شكر | العراق

لم تشبعِ الأرضُ ممن يسجدُ الــ تترى

هذا الترابُ فهل يدري.. وما أدرى

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أبا ترابٍ وأيُّ الأرض متّسعٌ

أيُّ الترابِ - إذا ضمّوكَ - لا يَعرى

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خلّوا الزمامَ فهذي الروحُ يحبسُها

حتّى السحابُ .. وكم ذلّت لها كِبرا

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لم يسألوكَ وكم يرجونَ فقدكمُ

فقد أحطتَ بما في جمعهم خُبرا

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وكيف يُسألُ من كفّاهُ معتدلٌ

لم يستطيعوا على ميزانك الصبرا

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هم أوصدوا دونكَ الأبوابَ مذ شرقوا

من خيبرٍ جرعوا صولاتك الكبرى

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أبا ترابَ ولم تُندبْ لها ...فلقد

صارتْ تطارحنا من قبلنا إصرا

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هذي الحشودُ لَكَم ترجو تراودكم

فالقدسُ يوسفنا تشتاقكم بُشرى

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إلقِ القميصَ على الأبصار في وطني

ترتدُّ ثانيةً يعقوبنا البُصرى

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لم تُروَ مذ عطشَ المحرومُ من لبنٍ

كلا ولا شبعتْ بطنٌ لكم عمرا

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أنبيكَ في بلدِ الفُسّادِ يشربهم

وزرٌ يعتّقُ من أوزارهم خمرا

كم خلّفَ الفقرَ من أقدامهم جُددٌ

خانوهُ واختلفوا مَن أطلقَ الفَقرا

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نادوا بإسمكَ بهتاناً وتوريةً

واللهُ يعرفُ من بالدينِ قد أثرى

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أرثي لذي الدينِ قد باعوه تجزئةً

عاثوا به .. و..رِباً أحكامهُ تُشرى

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يا حاملَ الهمَّ بين الناسِ منهمكاً

كم وزرَ قد وزرتْ أفعالهم وزرا

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يا ايةَ الله لا تُتلى على وَهَنٍ

في ليلةِ القْدر إذ تزدادكم قـَـدْرا

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إنّي أتيتكَ يا مولايَ مبتهلاً

أرجو من الله غفراناً على الذكرى

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أرجو على أملِ الشطانِ تعبرني

أنتَ القسيمُ فهل أمددتني جسرا؟