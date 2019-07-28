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لا تفتح الباب

الأحد 28 يوليو 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

لا تفتح الباب


شيرين زين الدين | القاهرة

الموسيقى منخفضة
حاول أن ترفع من الصوت
لا أرغب في سماع شيء هذه الليلة
سوى صوت الموسيقى وأنفاسك
ارفع الصوت أكثر واقترب
ولاتهتم بما يدور في الخارج

بخلف الباب أشياء لاتروق لي
كما إنها تخيفني كثيرا
أريد أن أختبيء بأحضانك..
حتى ينتهي هذا العالم
خبئني جيدا.. واجعلني داخلك
لا تفتح الباب لأحد
و لا تستقبل ضيفا ونحن معاً
ربما يكون هذا الضيف..
هو الماضي
أو يكون حاضراً كاذباً..
أو مستقبلاً واهماً ..يهمس لك فتصدِّقه وتمضي
لا تفتح الباب
ليس من الضروري ..
استقبال الضيوف هذه الليلة
أخشى أن تذهب فأجن
أبحث عنك فلا أجدك .. بهذه الليلة الضبابية
وفي حضرة هؤلاء المحاصرين لحبي
يُغشى عليّ

فتصدمني بسيارات مسرعة من الظنون
وأموت..
يعتقلك ضابطي العاشق المجنون
مثلما اعتقلت جنيتك العاشقة حياتي حتى الموت

لماذا تخفض الموسيقى عندما أتحدث إليك؟
اجعلْ قلبك يسمعني لا أذنيك
الموسيقى منخفضة
حاول أن ترفع الصوت.

 

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