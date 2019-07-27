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السودان: إعلان نتائج تحقيقات فض اعتصام ساحة القيادة

السبت 27 يوليو 2019 05:10 م بتوقيت مسقط

السودان: إعلان نتائج تحقيقات فض اعتصام ساحة القيادة

 

الخرطوم - الوكالات

أكد رئيس لجنة التحقيق السودانية في أحداث فض اعتصام ساحة القيادة، اليوم السبت، إن 87 شخصاً قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من يونيو، عندما فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين.

وقال رئيس اللجنة، فتح الرحمن سعيد، أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.

وتابع قائلا إن أفرادا من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين وإن 3 ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام، وذكر أيضا أن أمرا صدر بجلد المحتجين.

وأدى فض الاعتصام إلى وقوع عشرات القتلى، وشكلت الأحداث الدامية إحدى العقبات أمام الاتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، طيلة أسابيع.

 

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