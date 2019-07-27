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ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

السبت 27 يوليو 2019 02:00 م بتوقيت مسقط

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

عواصم - رويترز

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منظمة التجارة العالمية بتغيير صفة مجموعة دول أعضاء، بينها الإمارات وقطر والكويت، مهددا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تجاهها حال عدم حدوث ذلك.

ووجه ترامب، في مذكرة خاصة أصدرها أمس الجمعة، الممثل التجاري للولايات المتحدة بالعمل على دفع المنظمة إلى إجراء إصلاح يخص الدول النامية.

وأوضح ترامب أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف إلى منع الدول النامية "المعلنة من طرف واحد" من التمتع بـ"ميزات غير عادلة في الساحة التجارية الدولية" تحصل عليها بسبب مرونة قواعد المنظمة.

وقال ترامب، في الوثيقة، إن مجموعة من الأعضاء في المنظمة، وهي الإمارات وقطر والكويت وتركيا والصين وهونغ كونغ وبروناي وماكاو وسنغافورة والمكسيك وكوريا الجنوبية، تصف نفسها بالنامية رغم أنها غنية.

وتوعد الرئيس الأمريكي بأن بلاده، وفي حال عدم تحقيق منظمة التجارة العالمية "تقدما جوهريا" في إجراء الإصلاح الخاص بهذا المجال في غضون 90 يوما، ستوقف تعاملها مع تلك الدول المذكورة باعتبارها نامية، موضحا أن الولايات المتحدة لن تدعم أيا من هذه البلدان في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي تغريدة نشرها، مساءالجمعة، على حسابه في موقع "تويتر" عقب إصدار هذه المذكرة، قال ترامب إن "منظمة التجارة العالمية تتعرض للإفلاس بينما تزعم أغنى دول العالم أنها نامية من أجل الالتفاف على قواعد المنظمة والحصول على تعامل خاص"، وأضاف: "يكفي!".

وتابع ترامب: "وجهت اليوم الممثل التجاري للولايات المتحدة لاتخاذ إجراء لوقف مخادعة تلك البلدان للنظام على حساب الولايات المتحدة".

 

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