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إعدام مؤذن في البحرين قتل إمام مسجد ومثل بجثته

السبت 27 يوليو 2019 01:45 م بتوقيت مسقط

إعدام مؤذن في البحرين قتل إمام مسجد ومثل بجثته

 

المنامة - الوكالات

نفذت النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد.

وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، بأنه تم صباح اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين.

وتضمنت القضية الأولى الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، تنفيذا لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل القضية الأولى بقيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من اثني عشر متهما بالخارج، في إيران والعراق و ألمانيا، و46 متهما في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر".

وبعد عمليات البحث تمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من المتهمين حيث قامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق التي تبين من خلالها "قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية حيث ثبت قيامهم  بتنفيذ الجرائم".

أما عن القضية الثانية فقد تم العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة والتحريات أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، وعليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة ضد المتهم حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية وذلك لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال".

وأوضح المستشار أحمد الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، و بناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رميا بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة و ذوي الشأن، حسبما يقضي القانون.

 

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