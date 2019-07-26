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وزير الخارجية الأمريكي: سأذهب إلى إيران

الجمعة 26 يوليو 2019 02:51 م بتوقيت مسقط

وزير الخارجية الأمريكي: سأذهب إلى إيران

 

عواصم - الوكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر للمحادثات، وأعرب عن تطلعه إلى التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني.

وقال بومبيو، في مقابلة مع تلفزيون وكالة بلومبرغ، نشرت أمس الخميس، إنه سيرحب بأي فرصة للتحدث مع الشعب الإيراني مباشرة.

وأضاف أنه يريد الذهاب إلى إيران لكي يقول الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما فعلته قيادته وكيف أضرت إيران، حسب تعبيره.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، يتمتع بفرصة زيارة نيويورك ويتحدث لوسائل الإعلام ويخاطب الرأي العام الأميركي وينشر الدعاية الإيرانية.

واعتبر بومبيو أن الدور الذي يقوم به ظريف فيما يتعلق بتحديد السياسة الخارجية لبلاده مرتبط بمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه منفتح على المباحثات مع إيران، وإنه على استعداد للتفاوض في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يعزز الحدود الخاصة ببرنامج إيران النووي، ويحل محل الاتفاق الحالي الذي دعمه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2015 وانسحب منه ترامب في العام الماضي.

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