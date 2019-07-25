مجددا .. موجة حر تضرب عددا من الدول الأوروبية

عواصم - الوكالات

للمرة الثانية في غضون شهر، تسبب مرتفع جوي في ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بدول أوروبية عديدة، كبلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، في موجة حر شديد تستمر حتى الجمعة.

وأفادت التقارير، بأن العديد من سلطات الدول الأوروبية أصدرت تحذيرات لمواطنيها لأخذ الحيطة والحذر، كما حذرت من اندلاع حرائق في غابات عدد من المناطق.

وقال، ديفيد ديناو، رئيس قسم التنبؤات الجوية في المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، اليوم الخميس، إن درجة الحرارة سجلت 38.9 درجة، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ 36.6 درجة في يونيو 1947.

كما تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تصل إلى 40.4 درجة مئوية.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية في هولندا أن تصل درجات الحرارة إلى 38.8 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ عام 1944.

وفي ألمانيا، قال مكتب الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة القياسية التي شهدتها ألمانيا يوم الأربعاء، 40.5 درجة، من المتوقع أن تستمر يوم الخميس.

وتوقع مكتب الأرصاد في بريطانيا أن تصل ذروة الموجة الحارة خلال شهر يوليو الجاري إلى 38 درجة مئوية، وذلك في جنوب شرقي البلاد.

وفي إسبانيا، أوشكت السلطات على السيطرة على حريق غابات في إقليم سرقسطة في شمالي البلاد، لكن خطر اندلاع حرائق أخرى لا يزال قائما، خاصة في المناطق الشرقية حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

وفي البرتغال استطاع نحو 1000 رجل إطفاء، يوم الثلاثاء، إخماد أكبر حريق هذا العام، اندلع مطلع الأسبوع، لكن البلاد لا تزال في حالة تأهب قصوى.

وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات من اندلاع حرائق في جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة فوق الصفر.