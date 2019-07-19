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السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

الجمعة 19 يوليو 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

 

واشنطن - الوكالات

قال عبد الله المعلمي، سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، إنه آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي.

وأوضح المعلمي أن المملكة لا تريد حربا مع إيران، سواء في اليمن أو غيرها، وذلك وفقا لـ"CNN".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمعلمي، نشرته البعثة السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر":

"لا نريد حربا مع إيران في أي مكان لا في اليمن ولا في غيرها، نعم آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي، وآن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216، وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن.."

وتابع المعلمي قائلا: "نقدر الإدانات (استهداف السعودية من قبل الحوثي) ونحترمها، ونشكر الدول التي عبّرت عنها، ولكن ما نريده هو تطبيق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى فرض الحظر على توريد السلاح للحوثيين.."

وأكد سفير السعودية بالأمم المتحدة على أن اعتداءات الحوثي ما كانت لتتم إلا بأسلحة وصلت لجماعة الحوثي من إيران، وصنعت في إيران.

 

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