حذف مشهد من مسلسل تسبب في زيادة معدلات انتحار الأمريكيين

واشنطن – الوكالات

قالت شركة نتفليكس لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت أمس إنها قررت حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها (13 ريزونز واي) "13 سببا" يصور انتحار بطلة المسلسل.

ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان قصة شابة تدعى هانا تنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب "وقررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجو 13 ريزونز واي حذف المشهد الذي تنهي فيه هانا حياتها".

وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل فإنه واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.

وقوبل قرار حذف المشهد بالترحاب من مجلس الآباء التلفزيوني الذي يضغط على نتفليكس لحذف المسلسل تماما من على منصتها.

وقال المجلس "أقرت نتفليكس أخيرا بالتأثير الضار الذي يلحقه المحتوى القاسي كمشهد الانتحار في 13 ريزونز واي بالصغار".

وخلصت دراسة أمريكية إلى أن حالات انتحار الشبان الأمريكيين زادت قرابة الثلث في الشهر التالي لبدء بث مسلسل (13 ريزونز واي) عام 2017.

ويحكي المسلسل قصة فتاة مراهقة تنتحر وتترك وراءها 13 تسجيلا صوتيا تذكر في كل منها سببا دفعها لإنهاء حياتها.

وقوبل المشهد بهجوم من الآباء والأمهات وعاملين في مجال الصحة مما دفع نتفليكس في عام 2017 إلى بث تحذيرات إضافية للمشاهدين وتوجيههم إلى جماعات تقدم الدعم للمراهقين. وطرحت نتفليكس الموسم الثاني من المسلسل في مايو 2018 وجرى الاتفاق على إنتاج موسم ثالث.