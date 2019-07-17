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الكشف عن مصير ناقلة النفط الإيرانية المفقودة في الخليج

الأربعاء 17 يوليو 2019 02:06 م بتوقيت مسقط

الكشف عن مصير ناقلة النفط الإيرانية المفقودة في الخليج

 

طهران - الوكالات

كشفت الخارجية الإيرانية عن مصير ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، في تصريح مقتضب للتلفزيون الإيراني أدلى به، مساء اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي أن القوات البحرية الإيرانية قامت، "وفقا للقوانين الدولية"، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك "لكي يتم تصليح" السفينة.

وتابع أن الجانب الإيراني لا يزال يقدم "المساعدة الفنية المطلوبة للسفينة"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك حول الدولة التي تملك ناقلة النفط، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقا.

وأفادت مصادر عدة ومواقع مختصة في متابعة حركة الملاحة البحرية، في وقت سابق من اليوم، بفقدان الاتصال بناقلة النفط "MT RIAH"، التي تبحر تحت علم بنما، منذ مساء السبت الماضي وخلال مرورها عبر مضيق هرمز.

وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء الشارقة الإماراتية، الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، فيما نفت الإمارات رسميا، الثلاثاء، أن ناقلة النفط تابعة لها.

وفي غضون ذلك، اعتبر مسؤول من وزارة الدفاع الأمريكية، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، إن إيران وراء اختفاء السفينة. وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في المنطقة.

 

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