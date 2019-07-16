العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الرؤية – أسعد اليعقوبي – قصي الرحبي

استعرض سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري تجربته في مجلس الشورى، خلال استضافته في برنامج حديث الشورى في "إذاعة صوت الرؤية".

وأوضح العبري أنَّ القرارات بمجلس الشورى تأتي بناءً على متطلبات واحتياجات المواطنين، وعلى المترشح أن يعرض برنامجه بصورة واضحة بحيث يسهل للمرشحين انتخابه والتصويت له. ودعا العبري المثقفين إلى توعية المجتمع حول أمانة التصويت والانتخاب بعيداً عن القبلية والاختيار العشوائي للمترشحين.

وحول المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي بشأن صرف مساعدات مالية للباحثين عن عمل، قال سعادته إن الأمر واجب لتلبية المتطلبات اليومية، متسائلا: إلى متى يغطي الأهل حاجة أبنائهم الباحثن عن عمل؟ وربما يكون الأهل غير ميسوري الحال ولا يستطيعون سد حاجتهم ومتطلبات معيشتهم.

وأشار سعادته إلى وقوع بعض الأخطاء في صرف المعونات والمساعدات التي كانت تبلغ في السابق 150 ريالاً، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي يجب ألا يتحمل تبعاته شخص دون آخر.

وفيما يتعلق بشركة داماك المنفذة لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، قال سعادته إنه تناول تجاوزاتها في إحدى جلسات المجلس، والأمر بيد الحكومة وكان على الشركة أن تسلم المشروع منتصف هذا العام.

ودعا سعادته المرشحين عن الولاية للفترة القادمة إلى متابعة ما تمَّ البت فيه من دراسات تم تقديمها إلى المكتب السلطاني والمجلس الأعلى للتخطيط وجهاز الأمن والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة البلديات ووزارة النقل والاتصالات فيما يخص ولاية عبري أو محافظة الظاهرة بشكل عام، ومحاولة البناء عليها.