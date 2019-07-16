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وزارة سعودية تمنع الشاي والقهوة في المكاتب

الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:55 م بتوقيت مسقط

وزارة سعودية تمنع الشاي والقهوة في المكاتب

الرياض - الوكالات

أصدر نائب وزير العدل في السعودية تعميما إلى المحاكم وكتابات العدل، أكد خلاله منع عمل المشروبات الساخنة (شاي، وقهوة، وغيرهما) داخل مكاتب الموظفين وقصر عملها في الأماكن المخصصة لها.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، التعميم الذي أكد على إزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب (حديدية وخشبية) أو ثلاجات أو جلسات أرضية داخل مكاتب الموظفين، وعدم وجود الكنب في مكاتب الموظفين.

واشتمل التعميم الوزاري أيضا على تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).

 

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