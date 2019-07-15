"بيئة" تبدأ إدارة قطاع النفايات البلدية في العامرات

العامرات - عيسى القصابي

بدأت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" أمس الإثنين نقل خدمة إدارة قطاع النفايات البلدية في الجزء المتبقي من محافظة مسقط بدءًا من ولاية العامرات، على أن تتبعها بقية الولايات بالتعاون والتنسيق مع بلدية مسقط.

وقسمت شركة "بيئة" محافظة مسقط في خدمة إدارة النفايات إلى جزءين، يضم الجزء الأول ولاية السيب وجزءًا من ولاية بوشر وتم نقل خدمة إدارة النفايات البلدية في ولاية السيب منذ أغسطس عام 2017، أما الجزء الثاني فقد بدأت عملية نقل الخدمة فيه بالتسلسل اعتبارا من أمس في ولاية العامرات على أن تتبعها بقية الولايات، وتستغرق عملية نقل الخدمة ما بين 6 إلى 10 أشهر، بإشراف فرق عمل تعنى بمختلف الجوانب الفنية لضمان نقل النفايات والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة، كما ستنفذ على هامش عملية نقل الخدمة برامج توعوية تهدف إلى تعريف أبناء هذه الولايات بالإستراتيجية الجديدة التي تنتهجها شركة "بيئة" في إدارة النفايات.

وستدخل عملية إدارة القطاع مرحلة جديدة؛ حيث سيتم نقل النفايات باستخدام شاحنات نقل حديثة، بالإضافة إلى الطريقة الجديدة للرفع الجانبي للحاويات الثابتة بدون عجلات مما يسمح بتجميع النفايات بشكل سريع وفعَّال. مع مراعاة زيادة عدد الحاويات المستخدمة وإدخال الحاويات ذات سعة 2400 لتر لأول مرة في محافظة مسقط مما يُقلل من عدد الحاويات الصغيرة في كل نقطة تجميع داخل المناطق المزدحمة، والتي تتميز بعدم وجود عجلات مما يساعد على ثباتها في المواقع بحالة جيدة حيث يصل عددها إجمالا مع الأنواع الأخرى من الحاويات ما يفوق 13,500 حاوية موزعة في مختلف الأحياء السكنية والتجارية والمواقع السياحية حسب الكثافة السكانية في كل منطقة. وسيتم نقل النفايات من ولايات المحافظة إلى مردم الملتقى الهندسي في ولاية العامرات.

ويشار إلى أنَّ البنية الأساسية لإدارة النفايات بمحافظة مسقط تشمل مردما هندسيا بمنطقة الملتقى في ولاية العامرات ومحطة تحويل النفايات بمنطقة المسفاة بولاية بوشر ومن المُتوقع استلامها من بلدية مسقط نهاية هذا العام

وأكَّد المختصون بشركة "بيئة" أنَّه تم التعاقد مع شركة "افيردا لإدارة النفايات" وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة النفايات والتي تتمتع بخبرات إقليمية ودولية واسعة. وستقوم هذه الشركة بعمليات التجميع والنقل والتخلص من النفايات في المرادم الهندسية، علماً بأنَّ نطاق عمل تقديم خدمات النظافة العامة في الأحياء السكنية والتجارية سيبقى تحت مسؤولية بلدية مسقط. مما يعني أن خدمات نقل القطاع من بلدية مسقط تتضمن توفير الحاويات ونقل النفايات منها وحولها، والتخلص الآمن من النفايات في المواقع المخصصة لذلك بالإضافة إلى إدارة تلك المواقع.

ويجري نقل خدمة إدارة النفايات من بلدية مسقط إلى الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" حسب خطة نقل قطاع إدارة النفايات إلى الشركة خلال المرحلة المقبلة. وتقوم استراتيجية "بيئة" على نقل الخدمة وتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة النفايات البلدية من خلال إبرام العقود مع شركات القطاع الخاص بالتعاون مع شركات عالمية ذات خبرة في مجال إدارة النفايات لضمان جودة الخدمة ومن أجل العمل على تقديمها بأرقى المستويات المتعارف عليها دوليًا. بالإضافة إلى جلب تلك الخبرات إلى السلطنة وتعزيز الكوادر الوطنية.

وقد أدركت السلطنة أهمية المضي قدمًا في تنمية إدارة قطاع النفايات وتطوير أدائه، فقامت بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (46 / 2009 )، بحيث تتولى إعداد وتنفيذ إستراتيجية حكومة السلطنة لإدارة وتخصيص قطاع النفايات في السلطنة، والدخول إلى مرحلة جديدة من خلال تطبيق أفضل ممارسات إدارة النفايات لمواجهة تحديات المحافظة على البيئة والتخلص من النفايات بالطرق العلمية الصحيحة، وذلك من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمُجتمع المدني، وتبني خطط توعوية هادفة للحد والتقليل من إنتاج النفايات. بالإضافة إلى أن الشركة حاصلة على شهادات في نظام الإدارة المتكاملة ( آيزو 9001: 2015 وآيزو 1400: 2015 و أوساس OHSAS 18001: 2007) حيث بدأت عملياتها في السلطنة في نهاية سنة 2015م، كما استكملت عملية نقل الخدمة في كل من محافظة جنوب الباطنة وشمال الباطنة ومسندم والداخلية وظفار والظاهرة والبريمي وجنوب الشرقية والعمل جارٍ لاستكمال نقل الخدمة في شمال الشرقية.