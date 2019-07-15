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طلق ناري "بالخطأ" يقتل أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بالكويت

الإثنين 15 يوليو 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

طلق ناري "بالخطأ" يقتل أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بالكويت

 

الكويت - الوكالات

قالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت تُوفي بطلق ناري، أثناء قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله فجر أمس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله: إن "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن إصابة شيخ من الأسرة الحاكمة (في الثلاثينيات من العمر) في أثناء قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي في منزله الكائن في منطقة مشرف، فانتقل إلى المكان رجال الأمن والطوارئ الطبية، وبفحص المصاب تبيّن أنه لفظ أنفاسه متأثراً بالإصابة التي لحقت به، وتمّ استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي".

وأفاد المصدر بأن تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أثبتت أن الإصابة كانت بالخطأ.

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