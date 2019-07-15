مقتل مدرب مغربي على يد شاب بناد سعودي

الرياض - الوكالات

فتحت الجهات الأمنية في السعودية تحقيقًا في مقتل مدرب رياضي يحمل الجنسية المغربية على يد شاب باغته بطعنات مساء أمس الأحد داخل النادي الذي يعمل به.

وأفادت التقارير بأن المدرب المغربي يعمل في ناد بجنوب غرب العاصمة الرياض، وأن شابا باغته بطعنات قاتلة في عنقه.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن شهود عيان تأكيدهم أنه "بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي وطعن مدربا من جنسية مغربية فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى".

وهرعت الجهات الأمنية إلى الموقع، وأغلقت النادي لإكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في أسباب ودوافع الجريمة.

ولم يتم الكشف عن هوية المدرب ولا هوية القاتل ولا اسم النادي الذي وقعت به الجريمة حتى الآن.