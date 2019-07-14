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الرميحي: تصرفات الإعلام القطري "قل سنع"

الأحد 14 يوليو 2019 04:48 م بتوقيت مسقط

الرميحي: تصرفات الإعلام القطري "قل سنع"

  

المنامة - الوكالات

قال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، إن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا.

 وأضاف الرميحي لوكالة الأنباء البحرينية، أن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من "قل سنع" بمعني أن الإعلام القطري (لا يحسن إدارة الأمور)، وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة".

وأكد الوزير البحريني أن "حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية".

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