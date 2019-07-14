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بالفيديو.. نيويورك تغرق في ظلام دامس

الأحد 14 يوليو 2019 04:04 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. نيويورك تغرق في ظلام دامس

نيويورك - الوكالات

حُرم قطاع  كبير من مانهاتن من الكهرباء مساء السبت جرّاء انقطاع واسع النطاق للتيّار استمرّ بضع ساعات، وغرقت محطات المترو في الظلام بينما توقفت المصاعد وانطفأت الإشارات الضوئية والأنوار في ساحة تايمز سكوير السياحية في نيويورك.

وفي غرب مانهاتن، حرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، بحسب شركة "كون إديسون" التي لم توضح أسباب العطل. وعادَ التيّار الكهربائي بعيد الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي.

ونشر عشرات مستخدمي الإنترنت صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي لمحطّات مترو غارقة في الظلام.

وفي وقت كان يُنتظر أن يعود التيّار الكهربائي، طلبت هيئة وسائل النّقل في نيويورك "إم تي آي" من المسافرين "تجنّب محطات المترو الموجودة تحت الأرض" في مانهاتن، وهو ما يعني عمليًا تجنُّب شبكة المترو بالكامل تقريبًا.

وانقطع التيّار بالكامل في منطقة مسارح برودواي، فيما توقّفت إشارات المرور عن العمل وانطفأت لوحات الإعلانات العملاقة في ساحة تايمز سكوير.

وكانت أضواء سيّارات الشرطة والإطفاء وحدها منبعثة.

وحاول عناصر الشرطة تنظيم حركة المرور على مفترقات الطرق، وراحوا يصرخون "انطلقوا!"، بحسب مشاهدات صحفيّين من وكالة فرانس برس، بينما كان هناك سكّان من نيويورك يسيرون بسلام في طُرقٍ أُغلِقت أمام السيارات.

 

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