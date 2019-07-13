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رسالة دكتوراه حول "التنمية المهنيّة لمديري التعليم الأساسي بالسلطنة"

السبت 13 يوليو 2019 05:58 م بتوقيت مسقط

رسالة دكتوراه حول "التنمية المهنيّة لمديري التعليم الأساسي بالسلطنة"

 

مسقط - الرؤية

 

حصل الباحث عبدالرحمن بن محمد بن رفيع العوضي على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، بتقدير ممتاز، وذلك عن بحث بعنوان "التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم الأساسي بالسلطنة في ضوء بعض المداخل الإدارية الحديثة".

وهدف الباحث فيها إلى وضع تصور مقترح للارتقاء بمستوى التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان في ضوء بعض المداخل الإدارية الحديثة؛ من خلال الإجابة عن تساؤلات الدراسة.

وتمّ عرض الإطار المفاهيمي للتنمية المهنية من حيث مفهومها، وأهدافها، وأهميتها، وخصائصها، ومبادئها، ومبرراتها، واساليبها، ومجالاتها لمديري مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان، وواقع التنمية المهنية بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

 

وتناول الباحث بعض المداخل الإدارية الحديثة مثل: مدخل إدارة الجودة الشاملة، ومدخل إدارة الأزمات، ومدخل الإدارة الإلكترونية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي استخدم الباحث فيها المنهج الوصفي التحليلي أنّ واقع التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم الأساسي في سلطنة عمان تتوافر بدرجة متوسطة، وأنّ التحديات التي تواجه التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم الأساسي في سلطنة عمان تتوافر بدرجة كبيرة، وقد انتهت الدراسة إلى وضع تصوّر مقترح للارتقاء ببرامج التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان في ضوء بعض المداخل الإدارية الحديثة.

يذكر أنّ الرسالة حازت على توصية بطباعتها وتبادلها بين الكليات والمؤسسات التربوية.

 

 

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