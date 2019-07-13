بالفيديو.. لحظة قتل مراهقة أمريكية برصاص الشرطة

كاليفورنيا - الوكالات

نشرت الشرطة الأميركية، مقطع فيديو يوثق مصرع مراهقة في السابعة عشرة من عمرها، بعدما تعرضت لإطلاق نار من أحد عناصر الشرطة، خلال عملية توقيف.

وكشف مقطع الفيديو، أن الفتاة الراحلة، واجهت رجل الشرطة، بمسدس في مدينة فوليرتون، التابعة لولاية كاليفورنيا.

وبدت هنا وليامز، واقفة إلى جانب سيارتها، وهي تحمل سلاحا مصوبا نحو رجل الشرطة الذي أطلق النار عليها، في الخامس من يوليو الجاري.

وقبل نحو 90 دقيقة من الحادث المأساوي، اتصل أب الضحية، بالشرطة وقال إن ابنته قد تؤذي نفسها، وأوضح أنها تتناول دواءً ضد مرض الاكتئاب.

وأوضحت الشرطة أن أحد عناصرها رصد الابنة وهي تقود سيارتها بسرعة كبيرة على الطريق، ثم حاول أن يوقفها.

وقامت الراحلة بانعطاف خطير على الطريق، وحين توقفت العربة، وحاول الشرطي أن يقترب منها، أخرجت السلاح وقررت مواجهته.

وبمجرد إطلاق النار عليها، سقطت الفتاة على الأرض، وأخذت تطلب النجدة قائلة إنها أصيبت في منطقة الصدر.

في غضون ذلك، تطالب عائلة الفتاة، بأن تجري السلطات تحقيقا بشأن ما حصل وأدى إلى فقدان الابنة للحياة، عوض أن تتلقى المساعدة من الشرطة.